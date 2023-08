Tenute Ugolini, Doc Valpolicella Classico Superiore San Michele della Chiesa 2013

Tenute Ugolini, nel cuore della Valpolicella, ha iniziato l’imbottigliamento nel 2010 e da allora ha segnato una rapida crescita produttiva puntata sulla scelta biologica e la ricerca della massima qualità, premiata negli ultimi anni anche da diversi riconoscimenti internazionali. Tra i sei cru a brand Ugolini spicca il Valpolicella Classico Superiore “San Michele della Chiesa”, un vino unico che nasce da otto filari selezionati all’interno di un vigneto dove un tempo si ergeva l’antico brolo della chiesetta di San Michele. Il terreno tufaceo e l’esposizione a sud-est favoriscono una buona maturazione dei frutti, e proprio per questo, secondo la leggenda, i monaci custodi della pieve scelsero il brolo per coltivare le loro viti e produrre vini preziosi. La prima annata 2013 del Valpolicella Classico Superiore “San Michele della Chiesa”, rilasciata quest’anno, è stata presentata a Roma presso il ristorante Ineo, il nuovo ristorante di Palazzo Naiadi, dal titolare dell’azienda di San Pietro in Cariano (VR), Giambattista Ugolini, e dall’enologo Simone Gradizzi. Il colore è rosso granato intenso; al naso frutti neri come la prugna, il mirtillo, la mora aprono la strada a note balsamiche e speziate molto intriganti. Al palato risulta un vino morbido e dal tannino elegante, alleato ad una discreta freschezza. Un calice da abbinare a piatti importanti e comunque molto intonato con arrosti e carni alla griglia.

(Cristina Latessa)

