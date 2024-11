TerraCostantino, Doc Etna Rosso deAetna 2022

Terra Costantino, che avvia la sua attività nel 1978, arriva, con tappe successive, ad ingrossare il folto gruppo di realtà di piccola dimensione, fulcro insostituibile ed identitario dello scheletro produttivo fondamentale dell’Etna enoico. L’azienda, con sede nel comprensorio di Viagrande, produce attualmente 70.000 bottiglie in totale. Ci troviamo nel versante sud del vulcano, più precisamente in contrada Blandano. Qui Dino Costantino decise di avviare la sua avventura enologica, inizialmente quasi per gioco, per produrre vino da consumare con gli amici, ed oggi come vera e propria impresa familiare, insieme al figlio Fabio (le prime bottiglie commercializzate arrivano nel 2005). I vigneti di Terra Costantino occupano 12,5 ettari ad un’altezza variabile tra 450 e 550 metri sul mare ed ospitano solo varietà locali, coltivate a biologico (la certificazione arriva nel 2002), mentre la nuova cantina, dove le operazioni sono sobrie e saldamente legate alla tradizione, è stata inaugurata nel 2015. L’Etna Rosso deAetna 2022, ottenuto da Nerello Mascalese in prevalenza con una piccola aggiunta di Nerello Cappuccio è maturato in tonneau. I suoi profumi rimandano al ginepro e al mirto, su base di frutti rossi maturi, arancia e spezie. In bocca il sorso è ricco, intenso e ben profilato, dallo sviluppo articolato e dal finale solido e persistente, in cui tornano le sensazioni fruttate e speziate.

(fp)

