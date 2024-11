Terrazze dell’Etna, Doc Etna Rosso Carusu 2021

Terrazze dell’Etna, realtà vitivinicola con sede nel comprensorio di Randazzo, conta su 43 ettari a vigneto, per una produzione complessiva di 180.000 bottiglie. Nell’articolato portafoglio etichette aziendale ci sono sia rossi a denominazione - il Carusu e il Cirneco - che vini ad Igt - il Cratere (uvaggio a base di Nerello Mascalese e Petit Verdot) e un Pinot Nero in purezza, mentre sul fronte bianchista ci sono l’Etna Bianco Cinniri e il Ciuri, ottenuto da Nerello Mascalese vinificato in bianco. Poi ci sono un Etna Rosato e ben quattro spumanti: due Metodo Classico a base di Nerello Mascalese e Pinot Nero (uno dei quali sui lieviti per 50 mesi) e due Metodo Classico da sole uve Chardonnay (uno dei quali sui lieviti per 50 mesi). L’Etna Rosso Carusu, da un uvaggio a base di Nerello Mascalese con l’aggiunta di un tocco di Nerello Cappuccio, matura per sei mesi in acciaio e per altri sei in tonneau, prima di un riposo di un anno in bottiglia prima della commercializzazione. La versione 2021 profuma di piccoli frutti rossi, sottobosco e spezie, con tocchi di fiori appena appassiti e toni affumicati. In bocca il sorso è di agile bevibilità, dallo sviluppo continuo e dal finale arioso su rimandi balsamici. Terrazze dell’Etna nasce nel 2008 grazie al lavoro di Nino Bevilacqua, che continua nella conduzione della figlia Alessia, per la salvaguardia dell’architettura agricola tradizionale.

