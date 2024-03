Terre d’Arengo, Marche Igt Passerina Le Fém 2022

Nel 2015, Emidio Ciotti, imprenditore nel settore ambientale, decide di “tornare alle origini”, ovvero fare sue quelle attività che fin da piccolo aveva visto fare al padre in campagna, curando la terra e dedicarsi alla produzione di olio e vino. Oggi quel primo approccio si è arricchito attraverso una ulteriore serie di attività in settori diversi ma complementari, tra Ascoli e Castel di Lama: quello ambientale, dove il figlio Giacomo porta avanti la strada intrapresa dal padre e il settore ristorativo e di hotellerie dove opera la figlia Anastasia e il suo compagno Manuel Pasquali, trasformandosi nel gruppo Agorà, con 3 principali marchi: Agorà Olive Ascolane, Terre d’Arengo e Palazzo Ciotti (con annesso ristorante Agorà). Tornando all’impresa vitivinicola, la cantina sorge a 300 metri d’altezza, tra il mare Adriatico e i monti Sibillini. Nello stesso complesso anche un frantoio, 4.000 piante di ulivo e alcuni ettari di vigneto - allevati a Chardonnay, Pinot Nero, Merlot, Sangiovese, Pecorino, Passerina e Montepulciano, con in più una sperimentazione con la varietà Piwi Solaris - da cui si ricavano 20.000 bottiglie. Fermentato in acciaio e maturato per tre mesi in barrique, la Passerina Le Fém 2022 profuma di frutta a polpa bianca, erbe aromatiche, agrumi e pietra focaia. Fresco e scorrevole il sorso, di struttura agile e scattante, ha finale di buona lunghezza e tendenzialmente sapido.

(are)

Copyright © 2000/2024