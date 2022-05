Thibault Liger-Belair, Aoc Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Saint Georges 2018

Il Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Saint Georges 2018 è ottenuto per il 20%, da uve vinificate a grappolo intero che arrivano dall’omonimo vigneto, di cui il Domaine Thibault Liger-Belair possiede 2,10 ettari. Ampio al naso, dai rimandi ai frutti rossi maturi, ginepro, erbe balsamiche, rosa appassita e pepe, trova in bocca il suo punto di forza, con un sorso succoso dalla trama tannica leggiadra e vivace e dal finale in crescendo. Liger-Belair è di proprietà dell’omonima famiglia dal XVIII secolo e produce e commercia vino a Nuits-Saint-Georges da quell’epoca. Oggi il Domaine è guidato da Thibault Liger-Belair che ne ha preso le redini dal 2002. Il patrimonio viticolo, di 7,25 ettari, è situato su 5 Comuni differenti e annovera prestigiosi vigneti tra cui i Grand Cru Richebourg, Clos de Vougeot, Nuits-Saint-Georges e il Premier Cru Les Saint Georges, coltivati secondo i principi dell’agricoltura biodinamica. Ogni denominazione della tenuta è prodotta in maniera diversa, in funzione del suolo e del climat. La ricchezza dei terroir impone infatti un’attenta riflessione per ogni parcella. L’obiettivo di Thibault Liger-Belair non è quello di ottenere grandi riconoscimenti per i suoi vini ma piuttosto per i terroir da cui essi provengono. Il Domaine, oltre a vinificare uve di proprietà, fa anche attività di negoce, imbottigliando per esempio il Corton Les Renardes e il Corton Les Rognets.

