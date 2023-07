Tiare, Doc Collio Sauvignon 2022

Il Sauvignon 2022 di Tiare è adamantino nell’espressione varietale senza però scadere nella “piss de chat” di francese memoria, evidenziando invece un bel bouquet di erbe aromatiche, frutta esotica e agrumi gialli di rara persistenza e complessità. In bocca, il sorso è ben distribuito, ampio, avvolgente e spinto da una continua fragranza acida, lungo e ben giocato tra frutto e sapidità il finale. Roberto Snidarcig è stato l’unico produttore italiano a vincere al “Concours Mondial du Sauvignon” la medaglia d’oro e il premio come miglior Sauvignon al mondo; l’unico a vincere la medaglia d’oro “The Global Pinot Noir Masters 2017” di Londra; l’italiano che ha vinto il massimo premio di “Vinistra - il Mondo delle Malvasie 2016” in Slovenia. Insomma, uno che in fatto di vini sa proprio il fatto suo. La sua cantina (il cui nome in friulano significa terra) ha base a Dolegna del Collio e lavora oggi 10 ettari a vigneto per una produzione media di 90.000 bottiglie. Pur inanellando con continuità sbalorditiva premi e riconoscimenti, Roberto Snidarcig continua soprattutto a mettere in campo vini raffinati con pochi eguali. Una costanza qualitativa disarmante chiude il cerchio, insieme ad una storia che comincia nel 1985 da un unico ettaro sul monte Quarin, nelle vicinanze di Cormons, e che portò i vini di Tiare all’esordio sul mercato nel 1991, proprio nei primi anni del successo bianchista del Friuli.

