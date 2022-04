Tinaia a Borgo Scopeto

Nelle terre del Chianti Classico, nel cuore della sottozona enoica di Vagliagli, si trova Borgo Scopeto Wine & Country Relais. La struttura ricettiva dell’omonima cantina di proprietà di Elisabetta Gnudi (che già possiede Caparzo e Altesino a Montalcino) trova nel suo ristorante interno, “Tinaia”, un ulteriore punto di forza. Lo chef Pietro Fortunati sintetizza la franchezza delle materie prime locali, attentamente selezionate, con un tocco raffinato e preciso, che costituisce l’intima filosofia culinaria dei piatti proposti, raccontando un territorio e, al contempo, affascinando la clientela internazionale con accenti creativi e di più ampio respiro. Una cucina senza compromessi, che si trasmette in pietanze quali i pici al Borgonero, la cinta senese con fondente di pecorino, ma anche in elaborazioni più semplici come le verdure dell’orto, il burger gourmet, le focacce e i primi piatti della tradizione senese. Dolci, pane e focacce fatti in casa nel laboratorio di panetteria e pasticceria della struttura.

