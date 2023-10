Tolaini, Docg Chianti Classico Gran Selezione Vigna Montebello Sette 2020

Il Chianti Classico Gran Selezione Vigna Montebello Sette è maturato per 18 mesi in legno grande. La versione 2020 profuma di fiori scuri e arancia rossa disidratata, poi frutti di rovo, sottobosco autunnale, rabarbaro e liquirizia, mentre le note di spezie dolci e di frutta secca rimandano ad un corretto ma ancora pregnante uso del legno. In bocca il sorso è pieno, vellutato e ben retto dalla spinta acida e da un buon ritorno balsamico, con tannini fitti e lunghi ancora in grintosa evoluzione, e chiusura lunga tra frutto e balsami. Tolaini Winery, la cantina fondata nel 1998 da Pier Luigi Tolaini, italiano di origine ma affermatosi come imprenditore in Canada, è una realtà di cinquanta ettari a vigneto per una produzione di 250.000 bottiglie, posta nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Castelnuovo Berardenga. A condurla oggi c’è Lia Tolaini-Banville, figlia del fondatore, che sta tracciando un percorso aziendale significativo, con vini dalla cifra stilistica sobriamente moderna coerente con il proprio territorio d’origine. Lia Tolaini affianca alla gestione dell’azienda chiantigiana anche un’attività di esportazione e distribuzione in Usa, con il marchio Banville Wine Merchants, di alcuni marchi enoici del Bel Paese: da Cesarini Sforza a Donatella Cinelli Colombini, da Farina a Lunae Bosoni, da Terlano ad Aldo Rainoldi, da Dalia Wines a Majolini, da San Salvatore 1988 a Tenimenti Leone.

