Tolaini, Toscana Igt Cabernet Franc PerLui 2018

PerLui 2018 è il vino che Lia Tolaini ha dedicato a suo padre Pier Luigi “Louie” ed è ottenuto dal vitigno preferito dal fondatore dell’omonima azienda chiantigiana, a 25 anni dalla sua nascita. Si tratta di un Cabernet Franc in purezza vinificato e successivamente affinato in barrique nuove per 24 mesi. I suoi profumi rimandano ai frutti rossi maturi, con lampi erbacei e cenni di cioccolato e vaniglia. In bocca, il sorso è voluttuoso e polposo, dal tratto morbido e dolce, e termina con una piacevole nota balsamica. Nel 1998 Pier Luigi Tolaini, italiano di origine ma affermatosi come imprenditore in Canada, torna in patria per dedicarsi ad una nuova sfida, questa volta con il vino. C’è in questa avventura tutto il sapore di quella volontà d’impresa nella propria terra d’origine, che gli italiani cresciuti professionalmente in giro per il mondo hanno dentro e che spesso finiscono per realizzare. Oggi a condurre questa realtà significativa, 50 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 250.000 bottiglie, inserita nella Unità Geografica Aggiuntiva chiantigiana di Castelnuovo Berardenga, c’è la figlia Lia che, oltre alla conversione in biologico, ha spostato il focus produttivo anche sul Sangiovese (il primo Chianti Classico arriva nel 2008) e sta tracciando un percorso interessante, con vini di convincente impostazione aromatica, con maturità del frutto e dolcezza del sorso protagonisti.

