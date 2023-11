Tommasi, Doc Valpolicella Classico Superiore Ripasso 2020

Dal mosto classicamente rifermentato sulle fecce dell’Amarone il Valpolicella Ripasso è una delle tipologie più apprezzate tra quelle prodotte in Valpolicella. La versione 2020 declinata da Tommasi, maturata per 15 mesi in legno grande, propone profumi di fiori appassiti, frutta in confettura, spezie e tocchi tostati. In bocca il sorso ha un impatto immediatamente dolce, per poi svilupparsi continuo e intenso, congedandosi con un finale polposo, ancora sul frutto e le spezie. Dopo aver acquisito terreni ad elevata vocazione viticola nella Valpolicella classica e in altre zone a denominazione limitrofe (come, in Lugana) – oggi 205 ettari per una produzione complessiva di 1.500.000 bottiglie, la famiglia Tommasi, con l’ingresso della quarta generazione, dal 1997, si è “allargata” in modo significativo ad altri territori del Bel Paese enoico, formando l’attuale mosaico aziendale, composto attualmente da sette tenute: tre in Toscana (Tenuta La Massa a Panzano in Chianti, Casisano a Montalcino e Poggio al Tufo in Maremma), una in Puglia (Masseria Surani), una in Oltrepò Pavese (Tenuta Caseo), una nell’orvietano umbro (Tenuta Poggente) e una in Basilicata (Paternoster). Una realtà che, sotto il “cappello” del marchio “Tommasi Family Estate” si è fatta vero e proprio gruppo enologico, contando su oltre 700 ettari vitati e ponendosi tra le realtà enologiche nazionali più ramificate in vari areali.

