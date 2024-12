Tonini, Doc Trento Nature Le Grile Riserva 2018

Lo spumante Le Grile Riserva 2018, che deve il nome al vigneto da cui provengono le sue uve, passa 7 mesi in acciaio prima di sottoporsi ad una lunga permanenza sui lieviti. Alla vista appare di colore giallo paglierino carico, dai riflessi dorati. Al naso si susseguono profumi di frutti a polpa bianca, fiori di tiglio, tocchi di pasticceria e rimandi speziati. In bocca il sorso è sapido e lungo, dalla carbonica ben dosata, che ne vivacizza lo sviluppo, fino ad un finale croccante e sapido, dai ritorni ancora fruttati e speziati. Piccola realtà vitivinicola-biologica a conduzione familiare, la cantina con sede a Isera in Vallagarina è nata nel 2011, grazie all’iniziativi di Marco Tonini. Nel 2023 ha assunto il nome di “Tonini Viticoltori in Isera”, sottolineando che l’impresa è ormai affidata anche alla nuova generazione della famiglia, incarnata da Filippo, figlio del fondatore. I vigneti aziendali, in biologico dal 2013, sono posti tra i 200 e gli 800 metri sul livello del mare ed occupano 8 ettari. Le produzioni di punta di questa piccola realtà trentina sono rappresentate dal Marzemino - vitigno di antica coltivazione locale, prodotto come Superiore d’Isera - e dallo spumante a Metodo Classico, declinato nelle versioni “Nature Marco Tonini” (da uve Chardonnay e Pinot Bianco, 30 mesi sui lieviti) e “Le Grile” Riserva (da sole uve Chardonnay, 60 mesi sui lieviti), entrambi Pas Dosé.

(fp)

