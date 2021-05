Tormaresca Vino e Cucina, a Milano, è il nuovo progetto culinario della famiglia Antinori in collaborazione con Roberto Costa, genovese di nascita e imprenditore della ristorazione, conosciuto per i suoi ristoranti “Macellario RC” a Londra. Un bistrot con dehors in cui gustare i sapori della Puglia più autentica, accompagnati dai vini della cantina Tormaresca provenienti dalle Tenute di Minervino Murge e San Pietro Vernotico. Nel locale la tipica atmosfera mediterranea che ricorda la Puglia e il suo mare, in cui l’azzurro è il colore predominante, intervallato dal verde delle piante. Sugli scaffali in pietra leccese risaltano i vini di Tormaresca accanto alle tipiche “pigne” in ceramica. Un ambiente rilassato con una proposta gastronomica ricca di identità e passione, declinata sia in ricette tradizionali che in rivisitazioni contemporanee. Burrata e prosciutto crudo di Martina Franca, battuta di carne podolica, frise ai frutti di mare, linguine con polpa di riccio, orecchiette e cavatelli, sono alcuni dei piatti del menu.

Copyright © 2000/2021