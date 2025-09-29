Torna “Alba Vitae”: 400 magnum di Trento Doc Albino Armani per i bambini con esigenze speciali

Sostenere una realtà benefica del territorio attraverso la vendita di una tiratura limitata di una particolare etichetta di vino, scelta di volta in volta tra le eccellenze enologiche del territorio: torna “Alba Vitae”, edizione n. 15, l’iniziativa di Ais Veneto che, quest’anno, con la delegazione di Rovigo, ha scelto il Trento Doc Brut dell’azienda Albino Armani di Dolcé (Verona): le 400 magnum contribuiranno a finanziare le attività dell’associazione “Gli Occhi di Bea”, associazione nata in memoria di Beatrice Stellin, con l’obiettivo di creare una rete di supporto per le famiglie attraverso piccole azioni quotidiane.

In particolare, i proventi di “Alba Vitae” supporteranno un progetto che prenderà avvio nel 2026 e che, attraverso lo sport, mira all’inclusione sociale di bambini e ragazzi con esigenze speciali.

L’edizione limitata “Alba Vitae” del Trento Doc Brut Albino Armani può essere acquistata al costo simbolico di 60 euro sul sito di Ais Veneto.

