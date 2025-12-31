Tra cenoni e brindisi, in casa o al ristorante, tutti i numeri della tavola del Capodanno nazionale

A casa con amici e parenti o al ristorante, in agriturismo o in qualche veglione per poi brindare nelle tante piazze d’Italia, si avvicina l’ora dell’ultima cena dell’anno, e del brindisi che saluta un 2025 complicato, per dare il benvenuto ad un 2026 che si spera, come sempre, migliore dell’anno prima. Con tavole imbandite che saranno una celebrazione della festa, e di quel modo di intendere la convivialità e lo stare a tavola che è tra i cardini del riconoscimento dello Cucina Italiana a Patrimonio Unesco. Ma il Capodanno è anche un momento fondamentale per i consumi di prodotti agroalimentari, dei vini e per il mondo del turismo e della ristorazione.

E, infatti, secondo Fipe-Confcommerfcio, 4,6 milioni di persone festeggeranno in uno dei 76.500 ristoranti aperti questa sera, per una spesa complessiva stimata in 439 milioni di euro (+9,7% sul cenone 2024).

Più in generale, per Confcooperative, i cenoni muoveranno un giro d’affari complessivo di 2,5 miliardi di euro, 200 milioni in più del 2024, con tanti menù, a casa o al ristorante, all’insegna del pesce, e della tradizione più in generale. Di cui, per San Silvestro, sono simboli assoluti cotechino e zampone: oltre 3,3 milioni i pezzi venduti delle due versioni Igp di Modena, dice il Consorzio che le tutela, per un giro d’affari, nel 2025, di 21,3 milioni di euro.

In generale, stando ad un sondaggio Coldiretti/Ixe’, il 42% degli italiani festeggerà in casa, altrettanti da parenti o amici, mentre il 16% sceglierà ristoranti e agriturismi, che registrano oltre 400.000 prenotazioni (+5% sul 2024).

La spesa per il cenone divide comunque le famiglie: il 30% riuscirà a contenere il budget entro i 50 euro, il 28% spenderà tra i 50 e i 100 euro, e il 22% arriverà a 150 euro.

Immancabili, in ogni caso, le bollicine: se secondo Fipe, solo stasera, nei locali italiani, salteranno 1,3 milioni di tappi, 100 milioni di bottiglie di spumante stappate saranno il “saldo” delle festività, per Coldiretti e Ixe’, con il Prosecco (Doc, Conegliano Valdobbiadene Superiore Docg e Asolo Superiore Docg) a dominare, seguito da Asti, Franciacorta e Trentodoc, ma anche Alta Langa, Moscato e Oltrepò Pavese, ma con nei calici anche le tante espressioni da vitigni autoctoni che sono nate in questi anni in tutta Italia. Cin!

