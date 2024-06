Tregole, Docg Chianti Classico 2022

Proviene dai vigneti di Bosco, Strada e Casa, questo Chianti Classico 2022 di Tregole, pieno di polpa fruttata, ma anche di toni scuri di goudron e fiori secchi, arricchito da note ematiche crude. La trama è larga ma non calma: guizzi acidi e cristalli sapidi ravvivano la beva, che ha buona aderenza e un lungo finale di fiori ed erbe di campo. Un Chianti Classico goloso ed elegante, che viene vinificato in cemento, sia durante la fermentazione alcolica, che durante la maturazione. Tregole si trova a Castellina in Chianti, in cima ad una collina contornata da tre piccole gole: da qui il nome, che non leggerete mai più come prima. È un luogo antico, che vide insediarsi i Longobardi, i monaci e poi infinite diverse proprietà, fino a a giungere alla famiglie Conte negli anni Novanta, specialmente nella persona di Sophie, che cerca di preservarne la storia, l’equilibrio e il territorio. L’altezza sfiora i 600 metri e i terreni sono ricchi di scheletro, tipico del chiantigiano: alberese, galestro e macigno del Chianti. I 5,2 ettari di vigneto condotti in regime biologico sono stati piantati in epoche differenti: le piante più adulte sono del 1972 e 1985, mentre gli ultimi impianti risalgono al 2019. Protagonista è il Sangiovese, declinato in Chianti Classico d’annata, Gran Selezione e Riserva, ma anche vinificato in bianco; 4 etichette accompagnate da una quinta, il Fanéro, uvaggio di Merlot e Cabernet Sauvignon.

(ns)

Copyright © 2000/2024