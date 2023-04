Trerose, Docg Nobile di Montepulciano Santa Caterina 2020

La Tenuta Trerose è situata al centro della sottozona di Valiano, futuro areale protagonista del progetto “Pieve” (ovvero le Unità Geografica Aggiuntiva nella declinazione poliziana) del Consorzio del Nobile di Montepulciano. L’azienda, dal 1994, fa parte del Gruppo viticolo Angelini Wines & Estates e comprende 103 ettari a vigneto in biologico - suddivisi in parcelle indipendenti: “I Palazzi”, “Belvedere”, “Lodola”, “Poggetto” e “Santa Caterina” impiantati tutto attorno alla cantina -, per una produzione complessiva di 400.000 bottiglie, rappresentando una delle realtà più significative della denominazione. Le etichette godono di uno stile brillante e definito, senza alcun tipo di forzature, a partire dagli invecchiamenti prevalentemente effettuati in legno grande, che rivelano un interessante lavoro sul Sangiovese poliziano, capace qui di esprimersi con naturalezza e personalità, senza nascondere la sua propensione verso l’eccellenza assoluta. Il Nobile di Montepulciano Santa Caterina 2020, maturato per 12 mesi in legno grande, offre profumi di piccoli frutti rossi, fiori, agrumi e cenni ferrosi, ben contrappuntati da tocchi affumicati di pepe e cannella. In bocca, è caratterizzato da un sorso fragrante, succoso e continuo, con la verve acida sempre in primo piano accanto a tannini pieni e nervosi, che lo rendono un vino dinamico e articolato, che si chiude con un finale goloso e sapido.

(fp)

Copyright © 2000/2023