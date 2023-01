Tua Rita, Toscana Igt Syrah Per Sempre 2019

Prodotto per la prima volta con l’annata 2001, il Syrah “Per Sempre” di Tua Rita, rappresenta una scommessa vinta dai fondatori, Virgilio e Rita, dell’azienda con sede a Suvereto, che lo vollero caparbiamente perché per loro il vino preferito era: “La Syrah, per sempre”. Affinato in barrique nuove per 15/17 mesi a seconda delle caratteristiche dell’annata, il Per Sempre 2019 possiede aromi di frutti rossi maturi, vaniglia, pepe e liquirizia, che si incrociano su una trama abbondantemente tostata. In bocca, il sorso è potente e attacca morbido e dolce. Sviluppo continuo e ampio, dai tannini pieni e dal finale avvolgente, che ritorna su toni di liquirizia. Quando, nel 1984, Rita e Virgilio decisero di acquistare quella che sarebbe diventata l’azienda Tua Rita (il nome è una semplice inversione fra il nome e il cognome di Rita Tua), quei terreni dovevano essere soltanto la cornice di un luogo dove vivere coltivando la propria terra. Ma dagli originari 2 ettari di vigneto, coltivati quasi per gioco, Tua Rita diventò fra le prime esperienze italiane costruite sul modello del “vin de garage”. Nello spazio di una decina di anni si giunse a 9, poi a 20, all’inizio del nuovo millennio, per arrivare agli attuali 41 ettari di vigneto, che producono 250.000 bottiglie. Una crescita che incrocia un’originaria passione con la consapevolezza delle potenzialità di quella terra, che si chiama Val di Cornia.

(fp)

