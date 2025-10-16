Tutto l’universo food & beverage nella classifica dei 100 Top Manager 2025 by Forbes Italia 

Una classifica che, ogni anno, premia i nomi in ascesa dell’economia made in Italy, mettendo in fila settori come industria, trasporti, farmaceutica, software, intelligenza artificiale, e naturalmente food & beverage, che, nel nostro Paese, rappresenta una voce fondamentale, anche e soprattutto nell’export: nella classifica dei 100 Top Manager 2025 by Forbes Italia troviamo, a rappresentare il mondo del vino, Fedele Angelillo (ceo Mack & Schühle Italia, importante società di produzione e distribuzione), Alessandro Gallo (direttore Castello di Albola in Chianti e di Rocca di Montemassi in Maremma), Franco Morando (dg Montalbera, cantina tra Monferrato e Langhe conosciuta per il Ruché Docg) e Massimo Romani (ad Argea, il principale gruppo privato italiano nel settore vitivinicolo, controllato dalla società di private equity italiana Clessidra) .

Non mancano esponenti del mondo food, come Chiara Ercole (Saclà), Tommaso Mazzanti (All’Antico Vinaio), Manfredi Barbera (Premiati Oleifici Barbera), Andrea Ghirardi (L-Nutra, azienda del settore nutrizione), Antonio Mancuso (Mancuso Holding, produttore di gelati e dessert), Nicola Marzaro Sirman (attrezzature per la ristorazione) e Paola Elena Lanati (Lionhealth, azienda settore nutrizione). Legati indirettamente all’universo dell’agroalimentare anche i nomi di Adolfo Rebughini (ad Veronafiere, che, con Vinitaly, rappresenta uno dei più importanti appuntamenti del vino internazionale) e Roberto Pierucci (Rcr Cristalleria Italiana, tra i principali produttori di calici e bicchieri professionali made in Italy).

