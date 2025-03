Uccelliera, Docg Brunello di Montalcino 2020

Il Brunello di Montalcino 2020, maturato in legno di varia misura per 24 mesi, alla vista appare di colore rosso rubino con lievi venature granate, e possiede profumi di frutti rossi maturi con tocchi di sottobosco e fiori appena appassiti, rimandi speziati ed affumicati. In bocca il sorso è succoso, largo e contrastato, sviluppandosi continuo e terminando in un finale ancora sul frutto e il sottobosco. Andrea Cortonesi ha cominciato il suo percorso enoico con l’Uccelliera nel 1986, un’azienda composta da 10 ettari a vigneto - situati ad altezze variabili fra i 150 e i 350 metri sul livello del mare, proprio sotto il borgo di Castelnuovo dell’Abate, che si affaccia sulla strada di Sesta nella zona meridionale di Montalcino - e che attualmente producono 75.000 bottiglie, divise tra un Rosso di Montalcino, un Brunello, un Brunello Riserva, il Sangiovese in purezza “Costante” e il blend “Rapace”, a base di Sangiovese, Merlot e Cabernet Sauvignon. Nel 2006, c’è stato un ulteriore passo in avanti nella sua avventura enologica, con il progetto enologico Voliero - da cui ottiene un Brunello da 3 ettari a vigneto in affitto - che, invece, trae la sua linfa fondamentale dalle particolari caratteristiche della parte settentrionale della denominazione del Brunello di Montalcino, dove il clima ha accenti meno mediterranei e il Sangiovese può recuperare anche la sua capacità di dettaglio e finezza.

