Umani Ronchi, Docg Conero Rosso Cùmaro Riserva 2015

Sono 240 gli ettari vitati (a biologico) di Umani Ronchi, azienda leader delle Marche enoiche che produce quasi tre milioni di bottiglie all’anno. Ma i numeri non bastano a spiegare la capacità della cantina della famiglia Bianchi Bernetti di emergere non solo tra le realtà della propria Regione ma anche a livello nazionale. Si tratta di un lavoro dalle radici lontane, l’azienda comincia la sua avventura nel mondo di Bacco oltre sessanta anni fa e che oggi vede anche un ampliamento produttivo nel vicino Abruzzo. A guidare scelte e strategia un’idea semplice quanto decisiva: il legame con il territorio e i vitigni locali va tradotto in vini moderni mai sopra le righe, che possano parlare ai consumatori di tutto il mondo, e che possano, al contempo, esprimere carattere e originalità, con una gamma di etichette solida quanto completa. Certo se dovessimo esprimere una preferenza per i vini di Umani Ronchi, forse dovremmo scegliere tra le etichette bianchiste, che ci paiono le più compiute. Tuttavia, anche sul fronte dei rossi prodotti intriganti di certo non mancano. È il caso, per esempio, del Conero Cumaro Riserva un vino che vede la sua nascita intorno alla metà degli anni ’80, a dimostrazione ulteriore che nell’azienda della famiglia Bernetti storia e progettualità viaggiano sempre a braccetto. La versione 2015 è capace di esaltare le potenzialità del Montepulciano, espressivo e di grandiosa longevità.

Copyright © 2000/2020