Umani Ronchi, Spumante Extra Brut Blanc de Blancs LH2 Version 14

Lo Spumante Blanc del Blancs LH2 Version 14 (gli anni trascorsi dalla prima uscita di questo vino) è una cuvée prodotta a Metodo Classico e ottenuta da uve Verdicchio maturate in acciaio e Chardonnay maturare in barrique. I suoi profumi sono agrumati e dai tocchi di pane appena sfornato e lieviti, con rimandi floreali e fruttati. In bocca il sorso è cremoso e ben proporzionato, dalla piacevole e continua effervescenza e dal finale sapido e vivace. Umani Ronchi è un po’ l’emblema delle Marche enoiche anche per il suo solido percorso, che l’ha vista nascere come azienda vitivinicola nel 1968 e progressivamente emergere nello scenario enoico non solo regionale. Oggi, possiede un parco vigneto ragguardevole - 210 ettari coltivati a biologico - esprimendo un progetto che ha il volto di una famiglia e dando una risposta convincente a chi si chiede se sia possibile unire numeri non confidenziali - le bottiglie prodotte viaggiano ormai nell’ordine dei 3.450.000 - tipicità e qualità. Merito soprattutto dei Bernetti, dunque, e di uno staff di prim’ordine, affiatato e coinvolto in ogni passaggio. Ma merito anche della natura, traslata in una straordinaria varietà, il Verdicchio e in vigne oggi modello (e che hanno messo radice anche al di là dei confini marchigiani nel 2000, con i vigneti abruzzesi tra Roseto degli Abruzzi e Morro d’Oro e la realizzazione, sempre a Roseto, di una nuova cantina).

