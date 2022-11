Umberto Cesari, Rubicone Igt Sangiovese Resultum 2015

Vinificato per la prima volta in anfora e cemento, il Sangiovese Resultum 2015, è affinato per lungo tempo ma senza l’intervento del legno ed è ottenuto nel Podere Miravalle di proprietà della Umberto Cesari. Profuma di mora, ribes e mirtillo, con tocchi di erba aromatica e spezie dolci. In bocca, il sorso dapprima è caldo e avvolgente, per poi farsi sapido e succoso, terminando con una bella nota di sottobosco. L’impresa vitivinicola Umberto Cesari rappresenta per l’Emilia Romagna enoica, un punto di riferimento per numeri, storia e qualità. Le prime bottiglie prodotte hanno in etichetta l’annata 1965 e, da allora, le vicende di questa realtà con sede a Castel Pietro Terme, nel bolognese, hanno scritto un percorso fitto di successi commerciali, raggiungendo i più importanti mercati internazionali e rappresentando, inoltre, una delle imprese vitivinicole più antiche della zona. Oggi la cantina detiene oltre 350 ettari a vigneto (comprensivi anche di quelli in affitto), che si trovano sulle colline che confinano con la Toscana e sovrastano l’antica via Emilia, ad altitudini che vanno dai 200 ai 400 metri sul livello del mare. Da tali superfici si ricava una produzione media di 3.500.000 bottiglie all’anno, che arriva dai vigneti situati in vari poderi: La Casetta, Parolino, Cà Grande, Laurento, Liano, Miravalle, Tauleto, acquisiti nel tempo dalla famiglia, che da sempre ha creduto nelle potenzialità di questo areale.

(fp)

