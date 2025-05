Un mercato contadino a Tunisi, grazie all’Italia e a “Mediterranean and African Markets Initiative”

Con 58.000 specie faunistiche, pari a un terzo di tutte quelle europee, e 6.700 specie vegetali, ovvero la metà di quelle presenti nell’Unione Europea, l’Italia è un tesoro di biodiversità, reso ancora più unico dal fatto che il 30% delle specie animali e il 15% di quelle vegetali sono endemiche, cioè esistono solo nel nostro Paese. Questo rende il Belpaese un territorio unico, ma fragile, minacciato da cambiamenti climatici, consumo di suolo e omologazione delle produzioni. Negli ultimi 100 anni, infatti, sono scomparsi due terzi della frutta antica a livello varietale a causa della standardizzazione agricola. A dirlo, è un’analisi di Coldiretti e Campagna Amica basata su dati della Convenzione sulla Diversità Biologica (Cbd), diffusa in occasione della “Giornata Mondiale della Biodiversità”, che si celebra, domani, 22 maggio.

Nei mercati di Campagna Amica, saranno protagonisti oltre 1.500 prodotti salvati dall’estinzione, grazie al lavoro di agricoltori e allevatori che hanno recuperato varietà e razze locali a rischio. Questo è stato possibile anche grazie ai “Sigilli” di Campagna Amica, specialità della tradizione che spesso vengono riprodotte grazie a pochi semi o esemplari superstiti, rappresentando la più grande opera di valorizzazione della biodiversità contadina mai realizzata in Italia. La loro presenza nei mercati di Campagna Amica non solo offre ai consumatori prodotti di altissima qualità e dal gusto autentico, ma educa anche all’importanza della diversità e alla sostenibilità delle pratiche agricole.

Il modello di Campagna Amica, simbolo della tutela della biodiversità agricola, non è più solo un esempio europeo: oggi ispira iniziative in tutto il mondo, spiega Coldiretti. E, proprio domani, sarà inaugurato a Tunisi il primo mercato contadino nato grazie al progetto “Mediterranean and African Markets Initiative” (Mami - Farmers Markets Project), promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiana e realizzato da Ciheam Bari, in collaborazione con la World Farmers Markets Coalition e la Fondazione Campagna Amica di Coldiretti. Per celebrare l’evento, sarà allestita una grande mostra della biodiversità, con prodotti tipici provenienti da Tunisia, Italia, Egitto, Libano e Kenya, tutti protagonisti dei mercati contadini avviati nel progetto Mami.

