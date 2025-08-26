Un pezzo d’Italia a New York: la Regione Marche sulla celebre torre Nasdaq a Times Square 

In un video le eccellenze paesaggistiche, culturali, enogastronomiche e turistiche delle Marche, destinazione ideale per chi cerca autenticità, benessere e bellezza senza tempo, raccontate da un testimonial d’eccezione, il campione olimpico Gianmarco Tamberi. Ma è il palcoscenico in cui andrà in onda ad essere fuori dall’ordinario: il filmato promozionale, promosso dalla Regione Marche, viene trasmesso in questi giorni sulla celebre torre Nasdaq a Times Square, nel cuore di New York City, simbolo universalmente riconosciuto di innovazione, economia e cultura. Qui, su uno degli schermi Led più grandi e tecnologicamente avanzati al mondo - un display cilindrico alto oltre 36 metri, che avvolge l’edificio e trasmette contenuti promozionali ininterrottamente, 24 ore su 24, la campagna pubblicitaria andrà in onda fino a domani, 27 agosto, visibile da oltre 400.000 spettatori al giorno. “Un’iniziativa importante per raccontare il nostro territorio, i prodotti e lo stile di vita delle Marche, che arriva in un momento particolare per il vino italiano - dichiara Michele Bernetti (Umani Ronchi), presidente Istituto Marchigiano Tutela Vini (Imt), il principale Consorzio della Regione Marche con 500 soci, 16 denominazioni tutelate e l’89% dell’imbottigliato nella zona di riferimento - riguardo al recente accordo sui dazi non possiamo dire di essere contenti, anche se una guerra commerciale sarebbe stata un’opzione peggiore. Adesso si sta parlando di un secondo round sulle trattative, anche grazie alle proteste degli operatori statunitensi. Andiamo avanti e speriamo che la questione si possa risolvere positivamente per il made in Italy”.

Con il payoff “Le Marche. Pure Italy. Wildly Personal” la campagna, voluta e studiata da Atim, agenzia della Regione Marche per la promozione turistica e l’internazionalizzazione, mira a raccontare in chiave emozionale e contemporanea. “Un onore immenso per me essere portatore dei valori e delle bellezze della nostra regione nel mondo. Le Marche anno dopo anno vengono scoperte e amate da sempre più persone - afferma il campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi - ringrazio personalmente e faccio i miei complimenti a tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando continuamente per promuovere il nostro magnifico territorio2.

La campagna pubblicitaria ha avuto inizio venerdì 22 agosto e terminerà mercoledì 27 agosto, con una programmazione di cinque passaggi all’ora che produrranno una visibilità stimata in oltre 1.6 milioni di “impression”.

Infatti, ogni giorno, oltre 400.000 persone attraversano Times Square, offrendo una vetrina straordinaria per qualsiasi messaggio proiettato su questo leggendario schermo. La torre Nasdaq è spesso scelta per lanci internazionali, eventi culturali e celebrazioni istituzionali, diventando nel tempo un vero e proprio simbolo di autorevolezza e rilevanza globale.

La scelta strategica di promuovere la Regione Marche in questa cornice riflette una crescente domanda da parte del pubblico statunitense verso esperienze di viaggio autentiche, rigeneranti e culturalmente profonde. Il lifestyle rappresentato nel video promozionale (che utilizza alcune immagini tratte dallo spot di Regione Marche per la stagione 2025 ) mette in luce i principali touch point delle Marche: dalla cucina all’artigianato, dalla natura ai borghi storici, per spingersi fino ai numerosi presidi culturali, chiaro messaggio del modello di “soft power” italiano, in grado di ispirare turismo consapevole, investimenti e nuove connessioni tra i due Paesi.

La campagna si inserisce in un piano più ampio di valorizzazione e internazionalizzazione del territorio delle Marche, puntando a rafforzare la presenza della regione sul mercato internazionale attraverso storytelling visivo e strategie di visibilità ad alto impatto e attività di co-marketing come l’incoming di giornalisti e influencer dall’estero, e dagli Stati Uniti in particolare.

