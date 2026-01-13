Un viaggio nel vino lungo 8.000 anni, dal Noè ebbro al bacio di “Lilli e il Vagabondo”

Un viaggio di 8.000 anni che si dipana nel tempo, come gli intrecci di un fiasco e le onde ipnotiche e carezzevoli di un rosso: dal Noè ebbro al Rinascimento di Caterina dei Medici, dagli epicurei etruschi al sangue-vino di Osiride, Dioniso e Cristo, dal simposio greco ai monasteri medievali, dal carpe diem al bacio di “Lilli e il Vagabondo”, nel vino - tra misura ed ebbrezza - si specchia l’essenza stessa dell’umanità, tra la ricerca della bellezza e la paura della morte, la convivialità e la solitudine, la coscienza e l’abbandono al mistero. Lo racconta Francesco Sorelli - direttore del Consorzio Chianti Rufina ed esperto di comunicazione - nel suo libro “La Molecola della Civiltà - Il viaggio del vino fra storia, mito e bellezza” (Davide Falletta Editore, dicembre 2025, pp. 440, prezzo di copertina 34,90 euro), un racconto emozionante e vertiginoso attraverso la straordinaria epopea scientifica, sociale e culturale del nettare di Bacco. Un libro che ripercorre la storia, ma anche i valori ambivalenti del vino, sia quello positivo del vino goduto nel piacere dello stare insieme, che quello negativo e dannoso del vino bevuto nell’eccesso e in solitaria.

Ad arricchire il volume una prefazione del professore Attilio Scienza, uno dei massimi esperti al mondo di genetica della vite e viticoltura e una delle figure più autorevoli nella divulgazione scientifica sul vino. “Questo libro è una miniera inesauribile di fatti, eventi, persone, divinità, eroi, opere d’arte, rimandi letterari e poetici che animano, senza alcuna pesantezza, la complessa avventura del vino - spiega Scienza - offrendo al lettore un caleidoscopio attraverso cui osservare i progressi scientifici, sociali e culturali che hanno fatto l’Europa - e parte del mondo - e, con essi, comprendere la centralità del vino nel destino umano”.

