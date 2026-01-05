Un vino francese è sold out negli Usa dopo essere apparso nel documentario su Taylor Swift

È stata un’apparizione fugace, durata solo pochi secondi, ma sufficiente a far diventare un vino sold out oltreoceano: il Sancerre, prodotto dalla tenuta Terres Blanches, situata a Bué-en-Sancerre, nella regione del Cher, è andato esaurito negli Stati Uniti dopo essere apparso nella serie di documentari “End of an Era”, dedicati alla star mondiale Taylor Swift. Le ricerche su Google, inoltre, per “Sancerre” sono aumentate vertiginosamente negli Stati Uniti, in Francia ed a livello internazionale.

Nel quarto episodio del documentario, andato in onda su Disney+ il 23 dicembre, una bottiglia della tenuta appare su una scrivania, vicino ad un mixer. L’etichetta, ben visibile, non è sfuggita all’attenzione dei fan della cantante. La notizia si è diffusa rapidamente sui social media, suscitando un immediato entusiasmo per questo vino della Valle della Loira, e, di conseguenza, diverse annate della tenuta Terres Blanches sono andate esaurite sul sito web di Total Wine, uno dei maggiori distributori di vini e liquori degli Stati Uniti, con quasi 250 negozi in tutto il Paese. Del resto, la Swift è nota per il suo amore per il vino, in particolare per quello bianco.

“È difficile quantificare, con precisione, l’impatto sulle vendite, ma è ovviamente gratificante vederlo”, ha dichiarato Berry Laurent Saget, enologo della tenuta. L’effetto si è sentito anche sui social media. “Solo sul nostro account Instagram, abbiamo guadagnato molti follower. È incredibile vedere l’impatto che una persona può avere su un settore relativamente sconosciuto”, ha osservato.

Ogni anno, la cantina spedisce 10.000 bottiglie negli Stati Uniti. Questa visibilità improvvisa e inaspettata, alimentata dalla fama internazionale della pop star, ha portato la tenuta sotto i riflettori. Pur ammettendo di non avere particolare familiarità con il mondo musicale di Taylor Swift, Laurent Saget ha voluto estenderle un invito: “spero possa venire nella regione di Sancerre e visitate la nostra splendida zona. Oltre alla nostra cantina, sappiamo che apprezza la nostra denominazione”, ha affermato.

Il caso del vino Terres Blanches è solo un ennesimo esempio di come la pop star planetaria riesca a trasformare tutto ciò che tocca in una tendenza, dimostrando la sua enorme influenza a livello globale.

