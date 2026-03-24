Un’esperienza tra vino, storia e appartenenza: ecco la “Palio Edition Experience” by Poggio Antico

“La Toscana, come il Brunello di Montalcino e il Palio di Siena, vuol dire eccellenza”. Parole, a WineNews, qualche mese fa, di Marcel Van Poecke, uno degli imprenditori più importanti e facoltosi al mondo, guida di AtlasInvest, e anche proprietario di Poggio Antico, azienda tra le più belle di Montalcino, con 37 ettari di vigneti ad un’altitudine media di 550 metri sul livello del mare (e che presto vedrà anche una nuova cantina firmata dal celebre architetto Marco Casamonti). Una passione per il vino, quella di Van Poecke, che si è mescolata a quella del Palio e della storia della Toscana, appunto, e si concretizzata con la co-proprietà di Anda e Bola, cavallo che ha vinto il Palio di Siena il 16 agosto 2025 per i colori della Contrada del Valdimontone. E che ora si concretizza in un progetto che lega questi due mondi, ovvero la “Palio Edition Experience”, e che va chiaramente oltre l’etichetta speciale del Brunello Poggio Antico 2021 dedicata alla vittoria.

Si tratta, infatti, spiega una nota stampa di Poggio Antico, di “un progetto esclusivo di ospitalità per rendere omaggio ad una delle espressioni più profonde dell’identità toscana. Non una semplice visita in cantina, ma un’esperienza immersiva che conduce al cuore della tradizione senese, della durata di mezza giornata e pensata per vivere da vicino la passione di una terra che corre, celebra e condivide”. La “Palio Edition Experience” si apre con una visita esclusiva alla Scuderia Milani, dove dimora e si allena anche il cavallo campione Anda e Bola, che consentirà ai partecipanti di entrare in contatto diretto con il mondo che ruota attorno al cavallo, mettendo al centro l’attenzione per il suo benessere e per l’equilibrio del suo stato psico-fisico. E, poi, ovviamente spazio alla tavola, con un pranzo dedicato alla cucina toscana, con specialità del territorio che raccontano la cultura gastronomica locale nella sua forma più autentica e conviviale. A chiudere l’esperienza, un tour privato della Tenuta Poggio Antico con la degustazione guidata di sei vini rappresentativi della visione produttiva dell’azienda, selezionati per mettere in luce le migliori espressioni del terroir di Montalcino e l’eleganza del Sangiovese. Un modo per ribadire la visione di Poggio Antico: “il vino è il cuore dell’azienda, ma è il legame con la Toscana, con le sue radici culturali e con le sue tradizioni a darne pieno significato”.

“La scelta di dedicare un’esperienza alla vittoria di Anda e Bola non è celebrativa in senso superficiale, ma identitaria. Il Palio rappresenta disciplina, rispetto, memoria collettiva e orgoglio territoriale, valori che trovano una naturale corrispondenza nella filosofia produttiva della nostra azienda e nella proprietà - racconta il dg Pier Giuseppe d’Alessandro - un modo concreto per dimostrare che Poggio Antico è sì vino, ma anche qualcosa di più: un investimento nella terra, nella sua storia, nella cultura di chi la abita. In questo progetto, il Brunello diventa ambasciatore di un contesto più ampio: un territorio che non è solo paesaggio vitato, ma cultura viva, tradizione condivisa e senso di comunità”.

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