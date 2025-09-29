“Il vino di qualità ad un prezzo accessibile è il futuro”: a WineNews, Marcel Van Poecke

Le riflessioni di uno degli imprenditori più importanti al mondo, alla guida di AtlasInvest, “globe trotter” e proprietario della tenuta di Poggio Antico, a Montalcino (in arrivo la nuova cantina firmata dal celebre architetto Marco Casamonti). E, da qualche tempo, anche co-proprietario di Anda e Bola, cavallo vincitore dell’ultimo Palio di Siena. “Ho investito in vino per passione e per business. La Toscana, come il Brunello di Montalcino e il Palio di Siena, vuol dire eccellenza. Il mercato? In ogni settore ci sono dei cicli, ma la qualità a prezzi non eccessivi sarà sempre vincente”

Copyright © 2000/2025