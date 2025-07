Un’etichetta limited edition nei calici delle celebrities alla Mostra del Cinema di Venezia

Non solo film attesissimi con grandi registi e attoriitaliani e internazionali, da Paolo Sorrentino a Luca Guadagnino, da Toni Servillo a Julia Roberts, da Alexander Payne a Kathryn Bigelow, da Emma Stone a Guillermo del Toro: tra i protagonisti della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (27 agosto-6 settembre) ci saranno anche le bollicine del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, una delle eccellenze venete più famose nel mondo, che per il secondo anno saranno nei calici dei brindisi ufficiali. E per l’occasione nasce un’etichetta limited edition: si chiama “La Compagnia delle Stelle” ed evoca l’idea di una compagnia teatrale, formata da diversi elementi iconici: i gondolieri, le telecamere, le stelle del cinema e naturalmente le bollicine della denominazione. Ma al Lido di Venezia ci sarà anche un’altra compagnia a far brillare il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, con una squadra di quattro creator che, insieme a Giorgio Pasotti, noto attore e ambassador del Consorzio, racconteranno i giorni della Mostra attraverso la loro cifra stilistica, accompagnati dalla realtà aumentata.

Le bollicine venete saranno protagoniste non solo di tutti i momenti ufficiali della Biennale Cinema 2025, ma anche degli eventi più glamour, dalla cena di apertura a quella di chiusura. Sarà possibile degustare la bollicina ufficiale della Mostra a Palazzo del Cinema, e presso i ristoranti Terrazza Biennale, dove sarà presente un corner dedicato, e del Palazzo del Casinò, gestiti dal celebre chef Tino Vettorello. A raccontare il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg una vera e propria squadra di narratori: il lo-fi director Fabio Persico (@fabiopersico), con l’ironia che lo contraddistingue; Alessio De Santa (@alessio_de_santa) con le immancabili pillole dalla Mostra; Carlotta Berti (@carlotta__berti) con il suo inconfondibile tocco veneto e Mery Saporito (@merysaporito), live sketching artist, daranno vita a un unico racconto dell’evento il cui fil rouge sarà il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg. In occasione della serata di inaugurazione della Mostra sarà presente anche Giorgio Pasotti in qualità di ambassador del Consorzio di Tutela.

Il racconto “dal vivo” si intreccerà con quello virtuale, dando vita a un’esperienza digitale condivisibile. Questa volta infatti anche il pubblico sarà protagonista: i visitatori della Mostra (ma anche gli utenti da casa) potranno scattare delle foto con “effetti speciali”. Inquadrando un Qr Code, diffuso sui canali digitali del Consorzio di Tutela, vedranno comparire nei loro scatti una bottiglia gigante di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, creata in realtà aumentata. A lanciare l’iniziativa sarà un video teaser postato sui profili social del Consorzio, che mostrerà la bottiglia, come una vera diva, solcare la Laguna di Venezia a bordo di un water taxi e approdare al Lido, pronta per il red carpet.

“Siamo entusiasti di riconfermare il nostro legame con un evento di tale prestigio - dichiara Franco Adami, Presidente del Consorzio di Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg - quest’anno abbiamo voluto rafforzare il nostro racconto e superare la realtà, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva che permetta di vivere la leggerezza e l’eccellenza del nostro prodotto. Ogni visitatore potrà fotografare la nostra bottiglia in ogni angolo del Lido come una vera star. È un modo per celebrare la bellezza e l’unicità di Venezia, del nostro territorio e del cinema come forma di racconto unico, portando il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg direttamente negli scatti dei visitatori”.

