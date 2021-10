V8+, Doc Prosecco Brut Carlo 2020

Il Prosecco Brut Carlo 2020 possiede un bel naso pulito e sfaccettato dai sentori di tiglio e glicine, seguiti da quelli di frutta a polpa bianca e una invitante nota di biscotti al forno a rifinitura. In bocca, il vino è fresco e dalla carbonica ben calibrata, il sorso è scorrevole e sapido e il finale di buona persistenza aromatica. V8+ Vineyards, uno dei marchi veneti di Genagricola, holding agroalimentare del Gruppo Generali Assicurazioni, punta su una serie di etichette dal Prosecco, anche di Valdobbiadene e di Cartizze, agli Spumanti Brut e Aromatici, che si rifanno al numero otto, simbolo dell’infinito. A questo si aggiunge, per spiegare il simbolo del “più”, l’energia impiegata per perseguire la qualità e far conoscere questa idea. Un progetto che è, da subito, diventato efficace oltre alla previsione di vendita nel suo primo anno di realizzazione, affiancando il popolatissimo scenario delle bollicine venete più famose al mondo. Le etichette comprendono, ad omaggiare anche la tradizione contadina con i loro semplici epiteti o nomignoli, il “Sandro”, Prosecco Extra Dry, il “Lele”, Prosecco Brut Rosé Millesimato, il “Piero”, Prosecco Superiore di Valdobbiadene Extra Dry, il “Toni”, Prosecco Superiore di Cartizze, il “Gino”, Prosecco Dry Millesimato, il “Berto”, Prosecco Brut e, appunto, il “Carlo” Brut Millesimato, che si abbina perfettamente al pesce delicato, come i gamberi o un cefalo in umido.

