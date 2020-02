V8+, Doc Prosecco Brut Sior Carlo 2018

V8+ Vineyards, uno dei marchi veneti di Genagricola, holding agroalimentare del Gruppo Generali Assicurazioni, punta su una serie di etichette dal Prosecco, anche di Valdobbiadene e di Cartizze, agli Spumanti Brut e Aromatici, che si rifanno al numero otto, simbolo dell’infinito. A questo si aggiunge, per spiegare il simbolo del “più”, l’energia impiegata per perseguire la qualità e far conoscere questa idea. Un progetto che è, da subito, diventato efficace oltre alla previsione di vendita di 200.000 bottiglie, raddoppiando il numero nel suo primo anno di realizzazione. Le etichette comprendono, ad omaggiare anche la tradizione contadina con i loro epiteti, il “Sior Sandro”, Prosecco Extra Dry, il “Sior Lele”, Spumante Brut Rosé, il “Sior Gildo”, Spumante Moscato Dolce, il “Sior Piero”, Prosecco Superiore di Valdobbiadene, il “Sior Toni”, Prosecco Superiore di Cartizze, il “Sior Gino”, Prosecco Dry Millesimato, il “Sior Berto”, Spumante Brut, il “Sior Nani”, Prosecco Frizzante, e il “Sior Carlo”, Prosecco Brut Millesimato, oggetto del nostro assaggio. La versione 2018 ha colore giallo paglierino scarico e perlage fitto e continuo. profumo floreale, impreziosito sul finale da note di frutta più fresca. In bocca, il sorso è fresco, sapido e accattivante, dalla bella nota di mela verde sul finale. Nel comparto viticolo Genagricola sforna 4 milioni di bottiglie, prodotte da 900 ettari di vigneto.

Copyright © 2000/2020