V8+, Doc Prosecco Extra Brut Bruno 2022

Il Prosecco Extra Brut 2022 possiede colore giallo tenue con riflessi verdognoli, con perlage sottile e persistente. Al naso il vino profuma di pompelmo e bergamotto, con tocchi di mela, pesca bianca e fiori d’acacia. In bocca, il sorso è immediato e piacevolmente fresco, dal corpo snello e dalla sapidità continua. Parte de Le Tenute del Leone Alato - il progetto che porta sul mercato i vini di Genagricola - V8+ è cresciuto in modo costante in termini di volumi e fatturato, grazie al suo stile eclettico e accessibile, fresco e beverino. Il nuovo design, inaugurato nel 2021, conserva lo spirito giovane e scanzonato delle iconiche bottiglie V8+, ma ne rinnova il look. L’etichetta ripercorre il processo di spumantizzazione con il metodo Martinotti e, a ciascuna etichetta, corrisponde un nome proprio, ma anche un colore distinto e un carattere definito. La linea V8+ comprende otto etichette di Prosecco, accomunate da uno stile esuberante e versatile, capace di soddisfare le più svariate occasioni di consumo con un unico comune denominatore: la qualità senza compromessi. Dal pregiato Cartizze, perfetto per un aperitivo o un gustoso dopo cena, al sofisticato Valdobbiadene, che sorge sulle colline calcaree del territorio veneto di più antica tradizione spumantistica, passando per i Millesimati, che racchiudono il top della produzione d’annata, e le sorprendenti Cuvée, avvolgenti e aromatiche.

