Val delle Rose, Docg Morellino di Scansano 2022

Il marchio Cecchi, che porta con sé 130 anni di storia, è una delle realtà più importanti nella denominazione del Chianti Classico (con Villa Cerna e Villa Rosa) e non solo. Possiede cantine anche a San Gimignano (Castello Montauto), nonché nel territorio del Montefalco Sagrantino (Tenuta Alzatura) e in Maremma, appunto, con Val delle Rose. Una serie di realtà produttive che la collocano tra le imprese più significative dell’enologia nazionale e che hanno segnato un processo, ormai conclamato, di affiancamento alla storica attività di imbottigliatore dell’azienda con sede a Castellina Scalo. È nel 1996 che Cecchi acquista l’azienda Val delle Rose, allora composta da 25 ettari a vigneto, in località Poggio la Mozza nel cuore del Morellino di Scansano. L’azienda fu sottoposta ad interventi profondi, il più importante dei quali è stato la realizzazione di una moderna cantina, ad accompagnare un ampliamento della superficie vitata, oggi estesa su 100 ettari e prevalentemente coltivata sia con varietà internazionali che con Sangiovese, Ciliegiolo e Vermentino. Tra i vini di punta aziendali c’è senz’altro il Morellino di Scansano, che passa un breve periodo di maturazione in barrique (5 mesi). Nella versione 2022 al naso, prevale una base aromatica fruttata con qualche tocco speziato. Il sorso è saporito, godibile ed immediatamente beverino, congedandosi con un finale ricco ed ancora sul frutto.

(fp)

Copyright © 2000/2023