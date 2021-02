Val di Suga, Docg Brunello di Montalcino Vigna Spuntali 2016

Val di Suga, insieme a Tre Rose (Montepulciano) e San Leonino (Chianti Classico), costituisce la quota toscana delle aziende che appartengono al mosaico enoico di Bertani Domains (Gruppo Angelini), a cui si affiancano la storica azienda Bertani in Valpolicella, Puiatti nell'Isonzo e Fazi Battaglia nel territorio del Verdicchio. L’azienda di Montalcino conta su 55 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 270.000 bottiglie ed è probabilmente la cantina toscana dove si è svolto il lavoro più articolato sul vigneto. Una mappatura rigorosa dei suoi appezzamenti, infatti, ha portato Val di Suga a stabilire un “sistema” formato da tre Cru principali: Vigna del Lago (settore nord-est), Poggio al Granchio (settore sud-est, in zona Abbazia di San’Antimo) e Vigna Spuntali (settore sud-ovest). Da questo vigneto - il più asciutto e soleggiato dei tre versanti, posto a 300 metri sul livello del mare e caratterizzato da suoli calcarei di origine marine immersi nella macchia mediterranea - nasce il vino oggetto del nostro assaggio, prodotto per la prima volta sotto il segno del millesimo 1988. La versione 2016, che fermenta in cemento e affina poi per 24 mesi in tonneau, ha un'anima ematica spiccata, che via via cede il campo a profumi di violetta, dolce, lampone; il sorso è subito fresco, leggermente dolce, elegantemente tannico, tanto da lasciare la bocca pulita e gradevolmente profumata di fiori.

