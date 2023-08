Val d’Oca, Doc Prosecco Brut Rosé 2022

Il Prosecco Brut Rosé 2022, ottenuto da un blend a base di Glera e Pinot Nero, riposa per 60 giorni in autoclave per poi essere imbottigliato. Si presenta alla vista di colore rosa tenue. I suoi profumi sono fragranti e alternano tocchi di rosa, violetta e frutti tropicali. In bocca, il sorso è fresco e delicato, con richiami al pompelmo e alla mela, il suo sviluppo è leggero e vivace e termina con un finale piacevolmente sapido. La Cooperativa Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D’oca, nata nel 1952 dall’iniziativa di 129 agricoltori che trovarono nel modello cooperativo la strada per una rinascita nell’Italia post bellica, produce in media 15.000.000 di bottiglie e conta oggi su 600 soci. Accanto ai vini provenienti dalle denominazioni Prosecco e Valdobbiadene, la cantina sociale mette in campo anche i prodotti di quella di Asolo. Val D’oca è protagonista di un articolato piano per una viticoltura sostenibile, iniziato nel 2019, con l’obbiettivo dell’ottenimento della certificazione SQNPI dei vigneti di Asolo e Conegliano Valdobbiadene che, al suo compimento, comprenderà 1.000 ettari di vigna certificata. Il Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata consta di norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti, comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.

(fp)

