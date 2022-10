Val d’Oca, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Dry Rive di San Giovanni 2021

Cantina Produttori di Valdobbiadene ha compiuto 70 anni e si regala una Magnum in edizione limitata (disponibile in alcuni canali selezionati della grande distribuzione) del Rive di San Giovanni, Prosecco Superiore ottenuto in una delle zone d’eccellenza della denominazione veneta. Solo quattromila le bottiglie prodotte, per uno spumante esclusivo a sottolineare una celebrazione importante di una realtà produttiva tra le prime 50 aziende nazionali. Il Prosecco Superiore Rive di San Giovanni 2021 profuma di glicine e gelsomino, agrumi, frutta a polpa bianca e pasticceria. In bocca, il sorso è morbido e fragrante, dal finale intenso e saporito. La Cooperativa Cantina Produttori di Valdobbiadene - Val D’oca, nata nel 1952 dall’iniziativa di 129 agricoltori che trovarono nel modello cooperativo la strada per una rinascita nell’Italia post bellica, produce in media 15.000.000 di bottiglie e si trova a Valdobbiadene, contando oggi su 600 soci. Dal 2019, per i soci della denominazione Asolo, è arrivata la certificazione SQNPI dei vigneti, estendendosi, nel 2020, anche alla denominazione Conegliano Valdobbiadene. Con la vendemmia 2021 l’operazione ha coinvolto tutti e 600 i soci della cantina, che lavorano i 1.000 ettari totali. Il Sistema di Qualità Nazionale di produzione integrata è realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura con indicazioni fitosanitarie vincolanti.

