Valle Martello, Doc Villamagna 2019

La storia dell’azienda agricola Valle Martello è una storia di famiglia, come tante nella viticultura italiana, iniziata dal fondatore Giuseppe Masci nell’immediato dopoguerra. Ora sono cinque cugini, terza generazione della famiglia, a portare avanti l’attività, “con gli stessi ideali e valori dell’inizio: fare grandi vini, esaltare il territorio, e invitare il mondo a conoscerlo attraverso un bicchiere” - racconta Katia Masci, export manager dell’azienda e presidente dell’Associazione Generazioni del Villamagna Doc, che promuove l’ultima nata delle denominazioni abruzzesi, istituita nel 2011. “Il Villamagna Doc - sottolinea la presidente Masci - per noi è un’opportunità. L’opportunità di presentarsi con un’ eccellenza del territorio, ma ha anche un significato più esteso: è infatti il sogno collettivo di un paese, di una comunità”. Il Villamagna Doc 2019 di Valle Martello è figlio “di una bellissima annata, leggermente siccitosa - osserva l’enologo Corrado Masci - è un vino che ci ha dato grande soddisfazione”. Di colore rosso rubino con riflessi purpurei, al naso presenta un intenso e persistente sentore di confettura di frutti rossa e mora di gelso. In bocca riempie il palato con il suo gusto morbido e vellutato. Il sorso è lungo nel finale e con note di liquirizia. Equilibrato e armonico, si abbina a piatti della cucina mediterranea, secondi di carni, salumi, formaggi stagionati.

(Cristina Latessa)

Copyright © 2000/2023