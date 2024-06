Vallepicciola, Docg Chianti Classico 2021

Sono nove i vigneti che compongono la proprietà di Vallepicciola: Fontanelle, Casanova Calcaia, Poggione Quercegrosse, la Cappellina Cantina, Lapina Vallepicciola, Casuccio Alto, Casuccio Basso, Boscobruno e Poggio Pievasciata. 107 ettari totali in Castelnuovo Berardenga, contigui alla cantina: da ognuno di questi appezzamenti - con terreni, esposizioni e altitudini diverse - si raccolgono le uve di Sangiovese che vanno a formare il Chianti Classico Annata di Vallepicciola, che fermentano in acciaio e poi maturano in legno grande inizialmente e in barriques di secondo passaggio verso la fine. L’annata 2021 ha note rosse di piccola frutta in confettura e note più scure di sottobosco e goudron al naso; in bocca esordisce dolce, sviluppandosi aderente e sapido con apporto alcolico moderato e chiusura su note ematiche e pepate. Fa parte, quest’etichetta, delle 15 che Vallepicciola produce, per un totale di 500.000 bottiglie all’anno: non male per essere nato come progetto laterale dell’albergo di lusso Le Fontanelle che i fratelli Bruno e Giuseppina Bolfo hanno creato a partire da un antico casale del XIII secolo, acquistato nel 1999. Oggi quel progetto laterale comprende il Sangiovese (per un 40%) e vitigni internazionali (Pinot Nero, Merlot, Cabernet Sauvignon e Franc, Chardonnay, per il restante 60%), con un piccolo contributo di Malvasia e Trebbiano per il Vinsanto. Senza dimenticare 4.000 piante di ulivi.

(ns)

