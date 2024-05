Vallepicciola, Toscana Igt Rosso 2021

Il Vallepicciola Rosso fa parte della linea aziendale “Grandi Cru” e si tratta di un classico Sangiovese in purezza, che si affianca alla tradizionale tipologia dei Supertuscan. Le uve provengono dal vigneto “Fontanelle” e il vino è fermentato in cemento, per poi maturare per una ventina di mesi in barrique (per la metà di secondo passaggio), prima di tornare in cemento per 3 mesi attendendo l’imbottigliamento. La versione 2021 si mostra di un bel colore rosso rubino carico, mentre il suo bagaglio olfattivo è caratterizzato da profumi di ciliegia e ribes maturi, tocchi di erba sfalciata e di viole, con rimandi finali al tabacco e alla vaniglia. In bocca il sorso è succoso e avvolgente, dai tannini morbidi e dallo sviluppo continuo, fino ad un finale persistente dalla nota di congedo balsamica. Vallepicciola inizia il suo percorso enoico nel 1999, grazie all’investimento della famiglia Bolfo. La cantina è situata tra le Unità Geografiche Aggiuntive del Chianti Classico di Castelnuovo Berardenga e Vagliagli, e conta su 107 ettari a vigneto, da cui si ricavano 500.000 bottiglie. Il suo patrimonio varietale è composito e alimenta un ricco portafoglio etichette (17 referenze), che comprende anche una produzione spumantistica (incluso uno Champagne by Forget-Brimont a marchio P.Vallé di proprietà di Vallepicciola, i cui richiami al nome dell’azienda chiantigiana non sono casuali).

(fp)

