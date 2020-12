Varvaglione, Salento Igp Negroamaro 12 e mezzo Christmas Edition 2019

Dalla pugliese Varvaglione un vino pensato per il Natale, questa speciale linea di 12 e mezzo, la cui etichetta è come una piccola lavagna dove chi dona o chi riceve può scrivere con un gessetto in dotazione una parola o una frase. Il Negroamaro 2019 matura per sei mesi in legno piccolo ed è caratterizzata da un impatto olfattivo intenso, che vede protagonista un rigoglioso fruttato rosso maturo con qualche cenno speziato e mentolato. Probabilmente il suo punto di forza sta nella progressione gustativa che si muove densa, cremosa, e dolce, fino ad un finale bilanciato e non privo di fragranza. Varvaglione, con sede a Leporano in provincia di Taranto, è cantina dai numeri non confidenziali: 4.000.000 le bottiglie prodotte, che sono ottenute sia dalle uve di vigneti di proprietà che in affitto, sia da quelli di viticoltori partner ultra trentennali, facendo levitare l’estensione coltivata ad oltre 1.500 ettari, quasi interamente coltivata con varietà locali come Primitivo, Negroamaro, Malvasia, Aglianico, Verdeca, Falanghina, Malvasia e Fiano, con l’eccezione internazionale dello Chardonnay. L’azienda ha carattere ancora familiare e, dal 1921 anno della sua fondazione, si sono succedute tre generazioni sul suo ponte di comando, prima lavorando prevalentemente vino sfuso e, da vent’anni a questa parte, mettendo al centro del proprio core business l’imbottigliato con un ricco e variegato portafoglio etichette.

