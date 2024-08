Vecchia Cantina, Docg Vino Nobile di Montepulciano No.Mo.S. 2020

Un vino che non è solo un vino. Il Nobile di Montepulciano No.Mo.S. (acronimo di (NObile MOntepulciano Sostenibile) della Vecchia Cantina è anche un simbolo di sostenibilità e inclusione sociale. Un’etichetta prodotta in un’ottica di “welfare rurale”, in collaborazione con BeeToBee e la cooperativa sociale Betadue di Arezzo che si occupa della tutela delle persone più deboli. Un progetto a cui ha contribuito significativamente proprio la Cooperativa Sociale Betadue, con l’esplicita volontà di agevolare gli inserimenti lavorativi di persone fragili che trovano nel lavoro non solo una fonte di reddito ma anche uno strumento per migliorare la condizione di vita. Con il packaging totalmente sostenibile: dalla bottiglia, al tappo, dall’etichetta alla scatola. Una gran parte del ricavato dalle vendite di questo Nobile sarà annualmente destinato alla solidarietà. La versione del 2020 del No.Mo.S. ha un profilo olfattivo dal rigoglioso fruttato e dai tocchi di erba di campo, sottobosco e spezie. In bocca prevale la piacevolezza di beva, con un sorso solido e ben profilato, dai tannini misurati e dal finale arioso ancora fruttato. La cantina sociale di Montepulciano è una delle cooperative più antiche della Toscana enoica, fondata nel 1937. Oggi, conta su 300 soci conferitori che lavorano 1.000 ettari di vigneti in prevalenza a biologico, per una produzione complessiva di 7.000.000 di bottiglie.

(fp)

Copyright © 2000/2024