Vecchia Cantina, Toscana Igt Orbaio Cantina del Redi 2016

L’Orbaio della linea “Cantina del Redi”, al vertice della piramide qualitativa della Vecchia Cantina di Montepulciano, è un classico Supertuscan a prevalenza Sangiovese, affinato per 12 mesi in barrique. La versione 2016 ha naso intenso di frutta rossa su base di liquirizia e vaniglia. In bocca, il sorso è ampio, tendenzialmente morbido e accompagna una struttura possente e articolata fino ad un finale altrettanto opulento dai ritorni fruttati. La cantina sociale Vecchia Cantina di Montepulciano è una delle cooperative più antiche della Toscana enoica, essendo stata fondata nel 1937. Oggi, conta su 400 soci conferitori che lavorano quasi 1.000 ettari di vigneti. L’attuale presidente è Andrea Rossi, ex sindaco di Montepulciano e di recente nominato anche Presidente del Consorzio del Nobile. Il che la dice lunga sul peso di questa realtà produttiva. La composizione territoriale del bacino vigneti è assai composita, abbracciando due regioni e 3 province: Siena, Arezzo e Perugia. Le vigne dei soci sono collocate a Montepulciano, Pienza, Cetona, Torrita, Sinalunga, Foiano, Castiglion Fiorentino, Cortona, Chiusi, ma ci sono anche i vigneti umbri di Città della Pieve e Castiglion del Lago. Il vitigno principale è il Sangiovese, ma non mancano Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e, per i vini bianchi, Chardonnay, Grechetto, Trebbiano e Malvasia, ad alimentare portafoglio etichette molto vario.

