Vecchie Terre di Montefili, Docg Chianti Classico 2020

Maturato per 15 mesi in legno grande, il Chianti Classico 2020 profuma di amarena e viole leggermente appassite, con tocchi speziati. In bocca il sorso è succoso e ben profilato, sviluppandosi contrastato e terminando in un finale pulito su ritorni fruttati. La storia di Vecchie Terre di Montefili inizia negli anni Settanta del secolo scorso quando Roccaldo Acuti, industriale pratese, decise di intraprendere il suo percorso enoico. Nel 1975, nel pieno della corsa all’innovazione enologica toscana, vengono impiantati i primi vigneti di Sangiovese, da cui, ancora oggi, è ottenuto l’Anfiteatro. Nel 1981, invece, vennero impiantate anche vigne di Cabernet Sauvignon, dalle quali nacque il Bruno di Rocca. I due Supertuscan, prima che il fenomeno esplodesse definitivamente, diventarono un po’ il marchio di fabbrica aziendale. Dopo alterne vicende, nel 2015, Vecchie Terre di Montefili è passata nelle mani di tre amici americani Nicola Marzovilla, Frank Bynum e Tom Peck Jr., che hanno dato fiducia ad una giovane agronoma/enologa, Serena Gusmeri. Oggi, l’azienda si estende su una superficie di 12,5 ettari a vigneto, per una produzione media di 40.000 bottiglie annue e ha intrapreso un percorso di valorizzazione significativo delle proprie etichette a marchio Gallo Nero, con l’utilizzo da attore principale del legno grande e una conduzione agronomica in funzione di una spiccata aderenza territoriale.

(fp)

