Velenosi, Doc Rosso Piceno Superiore Roggio del Filare 2016

Nasce nel 1984, quando le Marche non erano certamente una Regione enoica come adesso, l’azienda della famiglia Velenosi ed oggi conta su quasi 200 ettari di vigneto per una produzione di 2.500.000 bottiglie. Una bella storia, dunque, che ha portato questa realtà ad occupare stabilmente il Gotha dell’enologia picena e non solo e a piazzare le proprie etichette sugli scaffali di tutto il mondo. Velenosi è infatti un brand di riferimento con vini dallo stile definito e un percorso aziendale preciso, condito da tante scommesse vinte. Le etichette sono diverse e spaziano tra le uve e i territori marchigiani, contribuendo alla valorizzazione delle varietà della zona senza rinunciare agli esperimenti. Certo, lo stile prevalente dei vini è di impatto moderno, costruito per un’azienda “market oriented”, caratterizzata da prodotti di facile approccio e dai prezzi centrati. Ma, evidentemente, non mancano le eccezioni. Il Roggio del Filare, oggetto del nostro assaggio, ne è senz’altro una prova. Tipico blend del territorio a base di Sangiovese e Montepulciano, insieme all’affinamento in barrique, si dimostra un rosso di intensità e concentrazione. La versione 2016 possiede profumi maturi, complessi e speziati con note di ciliegia nera e decisi cenni tostati; l’attacco in bocca è morbido, il sorso è pieno, ma non privo di energia, materico, tipicamente mediterraneo, di ottima spalla e profondità.

