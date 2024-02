Velenosi, Docg Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane Verso Sera 2020

L’azienda della famiglia Velenosi - 192 ettari di vigneto in biologico, per poco più di 2.000.000 bottiglie annue - nasce nel 1984 ed è ormai saldamente tra i marchi di riferimento delle Marche enoiche, specialmente sul fronte della produzione rossista, con etichette di grande affidabilità qualitativa. La cantina si trova a Monticelli, non lontano da Ascoli Piceno: siamo quindi nella zona meridionale della Regione ad un passo dal confine con l’Abruzzo. Ed è per questo che il “balzo” oltreconfine è stato quasi un naturale proseguimento verso una nuova sfida per Angela e sua figlia Marina, in un territorio, quello abruzzese, che un po’ rappresenta e un po’ appartiene al percorso enologico dei Velenosi. Sono 15 gli ettari vitati aziendali in Abruzzo - situati a Controguerra (che dà il nome anche all’omonima denominazione) a 10 kilometri in linea d’aria da Ascoli - che alimentano il progetto, nato nel 2018, dei vini della linea “Prope”, che in latino significa “vicino”, a sottolineare proprio questa contiguità. Il Montepulciano d’Abruzzo Verso Sera 2021 fermenta in cemento per poi maturare, meno di un anno in legno grande. I suoi profumi rimandano alla prugna e alla mora mature, con tocchi di tabacco e lampi speziati. In bocca il sorso è tendenzialmente dolce e potente, dai tannini morbidi che caratterizzano uno sviluppo compatto, terminando in un finale ampio e intenso, dai ritorni fruttati e speziati.

(fp)

