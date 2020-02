Velenosi, Docg Offida Rosso Ludi 2016

Nasce nel 1984 l’azienda marchigiana della famiglia Velenosi ed oggi conta su quasi 200 ettari di vigneto per una produzione complessiva di oltre due milioni di bottiglie. Una bella storia enoica, dunque, che ha portato questa realtà ad occupare stabilmente il Gotha dell’enologia picena e non solo e a piazzare le proprie etichette sugli scaffali di tutto il mondo. Velenosi è infatti un brand ormai affermato e di riferimento con vini dallo stile definito e un percorso aziendale preciso, condito da tante scommesse vinte. Le etichette sono diverse e spaziano tra le uve, soprattutto a bacca rossa, che offrono le Marche enoiche, contribuendo alla loro valorizzazione e a quella dell’areale, specialmente piceno, senza rinunciare agli esperimenti. Certo, lo stile prevalente è quello di una classica azienda “market oriented”, esempio ben riuscito di strategia imprenditoriale, caratterizzata essenzialmente da prodotti di facile approccio e dai prezzi centrati. L’Offida Ludi, oggetto del nostro assaggio è stato prodotto per la prima volta nel 1998 e viene affinato in barrique per 18/24 mesi a seconda delle caratteristiche della vendemmia. La versione 2016 ha colore rubino concentrato e profondo. I profumi sono soprattutto fruttati, con tocchi di grafite cenni balsamici e affumicati. In bocca, il sorso è pieno e rotondo, ed il vino ha uno sviluppo continuo, dal finale solido, intenso e speziato.

