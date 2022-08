Velenosi, Docg Offida Rosso Ludi 2018

Uscito per la prima volta come Igt con l’annata 1998, l’Offida Ludi è un blend composto da Montepulciano, Cabernet Sauvignon e Merlot, che si affina in barrique per 18/24 mesi a seconda delle caratteristiche dell’annata. La versione 2018 possiede un impatto olfattivo profondo che rimanda ai frutti neri e rossi, con tocchi di liquirizia e grafite su base balsamica. In bocca, il sorso attacca pieno e morbido per poi svilupparsi largo e intenso, fino a congedarsi in un finale avvolgente e dai ritorni fruttati. La cantina con sede a Monticelli, non lontano da Ascoli Piceno, nasce nel 1984, quando le Marche non erano certamente una Regione enoica conosciuta come adesso. L’azienda di proprietà della famiglia Velenosi oggi conta su 162 ettari di vigneto per una produzione di 2.500.000 bottiglie e rappresenta uno dei punti di riferimento del movimento enologico marchigiano, riuscendo a piazzare le proprie etichette sugli scaffali di tutto il mondo. Velenosi è infatti un brand di riferimento internazionalmente riconosciuto con vini dalla proverbiale costanza qualitativa e capaci di raggiungere non di rado anche l’eccellenza assoluta. Le etichette aziendali sono molte e spaziano tra le uve e i territori marchigiani (con l’aggiunta recente anche di una produzione abruzzese), contribuendo alla valorizzazione delle varietà locali senza rinunciare tuttavia a mirati esperimenti su quelle internazionali.

(fp)

