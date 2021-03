Velenosi, Marche Igt Rosato 2020

Arriva un nuovo tocco “in rosa” nella cantina di Angela Velenosi. Nell’arte la Rosa è un simbolo di completezza e la spirale dei suoi petali rappresenta la profondità del mistero della vita. In essa si fondono due anime: quella della grazia effimera e delicata e quella della voluttà e della passione. Proprio per la sua completezza, il nuovo Rosato Velenosi prende ispirazione dalla Rosa. Un vino che guarda sempre più da vicino ai grandi esempi della Provenza enoica e che ha trovato analogie non solo cromatiche ma anche concettuali con il fiore simbolo per eccellenza della grazia e della seduzione. Ottenuto da pressatura soffice, il vino è stato fermentato a temperatura controllata, sostando per qualche mese sulle fecce fini. Nella versione 2020 al colore rosa quarzo brillante, segue un naso dai sentori di rosa e viola che poi aprono a note di piccoli frutti rossi. In bocca, è piacevolmente fragrante, sostenuto dalla buona struttura tipica del vitigno da cui è ottenuto, il Montepulciano. A completare il restyling anche il packaging. Oltre alla veste grafica, da cui ora emergono petali e boccioli di rosa stilizzati, anche la forma della bottiglia cambia, quasi a strizzare l’occhio alle grandi Maison francesi, che della vinificazione in rosé sono le principali interpreti. Velenosi Vini nasce nel 1984 ed oggi conta su quasi 200 ettari di vigneto per una produzione di 2.500.000 bottiglie.

