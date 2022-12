Venica, Doc Collio Friulano Ronco delle Cime 2021

Il Friulano Ronco delle Cime 2021 sfrutta un’annata tendenzialmente fresca anche a queste latitudini. Possiede profumi limpidi di ginestra e fiori di campo con leggeri tocchi di frutti esotici, ad anticipare un sorso salmastro, fresco e sapido, dal bel ritmo e dal finale ben profilato. Sono quaranta gli ettari vitati, di questa che è una delle realtà più rappresentative del panorama enologico friulano, incarnando un po’ il ruolo di azienda di riferimento del Collio goriziano. Una storia dalle radici lontane che parte dal 1930 con Daniele Venica, passando per Delchi e arrivando all’attuale staff aziendale condotto da Giorgio e dal fratello Gianni, dalla moglie Ornella e dai figli. La cifra stilistica è ormai ben definita nell’intero portafoglio etichette (310.000 la produzione complessiva): pulizia e freschezza dei vini protagoniste, nessuno spazio ad inutili appesantimenti, dato che il territorio è in grado di originare prodotti già ben strutturati, capaci di esprimersi al meglio senza l’uso del legno. I terreni del Collio, infatti, sono costituiti da marne ed arenarie stratificate, note con il nome di “Ponka”, ideali per questo tipo di approccio. Un’azienda, peraltro, tutta immersa in un contesto paesaggistico splendido, ad un passo (e non è un modo di dire) dalla Slovenia. Detto questo, ovviamente, sono i vini a fotografare in modo ineccepibile una delle migliori realtà del Collio.

