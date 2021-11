Venica, Doc Collio Malvasia Pètris 2019

La Malvasia Pètris di Venica è una ricca e intensa espressione del Collio friulano, vinificata e maturata solo in acciaio. I profumi evocano la frutta bianca e gialla, con sfumature esotiche e floreali. Il gusto è fresco e sapido come si conviene a questa varietà assai diffusa in tutto il bacino del Mediterraneo. La versione 2019 si presenta di un colore giallo chiaro con brillanti riflessi dorati. La naso, spiccano i rimandi aromatici ai fiori di campo e alle erbe aromatiche a cui si uniscono fruttati di pesca, albicocca e lievi cenni tropicali. Il sorso è ampio e persistente, con un finale rinfrescante che chiude su note sapide. Gianni e Giorgio sono i Venica&Venica che hanno trasformato una piccola realtà agricola in un’azienda dinamica e apprezzata. Oggi sono 40 gli ettari vitati, per una produzione di 310.000 bottiglie, numeri che definiscono una realtà di riferimento del Collio goriziano. Un areale che vede il suo appeal in crescita anche grazie al rinnovato interesse attorno ai vini bianchi. Una storia dalle radici lontane che parte nel 1930 con Daniele Venica, passando per Delchi fino all’attuale staff aziendale che comprende Ornella, moglie di Gianni, Giampaolo, Serena e Marta (rispettivamente figlie di Gianni e Giorgio). Una cantina squisitamente familiare, che trova nella produzione bianchista il suo punto di forza, fornendo sempre etichette dallo stile e dalla fattura impeccabile.

